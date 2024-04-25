Zehra Güneş Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Kadınlar Voleybol Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe Opet'in, yeni sezon öncesi flaş bir transfer hamlesi yapmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Gerçekler ise çok farklı. İşte detaylar...

İddiaya göre; Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olan Zehra Güneş'ti. 12 yaşından bu yana Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu, takımıyla sözleşmesini 2 yıl daha uzattı ve gündeminde ayrılık yok.

KAPTANLIK GÜNDEMDE

Bu sezon Gabi'nin yokluğunda kaptanlık da yapan Zehra'nın, önümüzdeki sezon takımın 1. kaptanlığına getirilmesi olası gözüküyor.

Zehra Güneş'in Bireysel Ödülleri

2015 U18 Avrupa Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu

2017 U20 Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu

2018 Türkiye Ligi- Gururla Yerli Özel Ödülü

2019 Fivb Kulüpler Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu

2021 Kulüpler Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu

2021-2022 Sultanlar Ligi- En Değerli Oyuncu (Mvp)

2022 Fivb Kulüpler Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu

2023 Cev Şampiyonlar Ligi- En İyi Orta Oyuncu

2023 Fivb Milletler Ligi- En İyi Orta Oyuncu

2023 Avrupa Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu

2023 Fivb Kulüpler Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu