Zehra Güneş Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

İddiaya göre; Fenerbahçe'nin transferdeki ilk hedefi Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olan Zehra Güneş'ti. 12 yaşından bu yana Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu, takımıyla sözleşmesini 2 yıl daha uzattı ve gündeminde ayrılık yok.
KAPTANLIK GÜNDEMDE
Bu sezon Gabi'nin yokluğunda kaptanlık da yapan Zehra'nın, önümüzdeki sezon takımın 1. kaptanlığına getirilmesi olası gözüküyor.
Zehra Güneş'in Bireysel Ödülleri
2015 U18 Avrupa Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu
2017 U20 Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu
2018 Türkiye Ligi- Gururla Yerli Özel Ödülü
2019 Fivb Kulüpler Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu
2021 Kulüpler Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu
2021-2022 Sultanlar Ligi- En Değerli Oyuncu (Mvp)
2022 Fivb Kulüpler Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu
2023 Cev Şampiyonlar Ligi- En İyi Orta Oyuncu
2023 Fivb Milletler Ligi- En İyi Orta Oyuncu
2023 Avrupa Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu
2023 Fivb Kulüpler Dünya Şampiyonasi- En İyi Orta Oyuncu