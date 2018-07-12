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    Serena Williams finale yükseldi

    Serena Williams finale yükseldi
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    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    ​Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek kadınlarda , Julia Goerges'ı mağlup ederek finale yükseldi. Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Kerber ile karşı karşıya gelecek.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 10'uncu gününde oynanan yarı final karşılamasında korta çıkan Amerikalı tenisçi , Alman raket Julia Goerges'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Merkez kortta oynanan karşılaşma, 1 saat 10 dakika sürdü.

    Serena Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.

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