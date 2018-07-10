    11 Temmuz 2018, Çarşamba

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    Serena Williams yarı finalde

    Serena Williams yarı finalde
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    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın favori isimlerinden ABD'li , yarı finale yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında, tek kadınlar çeyrek finalinde iki ana tablo karşılaması yapıldı.

    İlk maçta Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 25 numaralı seribaşı ABD'li , dünya sıralamasında 52'nci basamakta yer alan İtalyan Camila Giorgi karşısında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi başardı.

    1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Williams, rakibini 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

    Diğer karşılaşmada dünya 13 numarası Alman Julia Goerges, 20 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens'i 3-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finalde Serena Williams'ın rakibi oldu.

    Turnuvaya yarın, tek erkeklerde 4 çeyrek final maçıyla devam edilecek.

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