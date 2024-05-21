Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk maçında Bulgaristan ile Fransa karşılaştı. Fransa rakibini 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk maçında Bulgaristan ile Fransa karşılaştı.

Fransa, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Fransız oyuncu Brizard, ilk maçlarını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Takımınla gurur duyduğunu ifade eden Brizard, ligin diğer maçları için heyecanlı olduklarını kaydetti.

Brizard, kendilerini izleyen seyirciye de teşekkür ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda günün diğer maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Kanada saat 20.00'de karşılaşacak.

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Bulgaristan: Karyagin, Dimitrov, Petkov, Grozdanov, Tatarov, Nikolov (Asparuhov, Garkov, Valchinov)

Fransa: Clevenot, Brizard, Chinenyeze, Le Goff, Ngapeth, Patry (Faure)

Setler: 21-25, 24-26, 14-25

Süre: 66 dakika (23,22,21)