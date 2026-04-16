Yağız Kaan Erdoğmuş’tan tarihi başarı

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta" ünvanını aldı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Monako Satranç Federasyonunun düzenlediği "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda mücadele eden Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı.

Monako'daki organizasyonda üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibi karşısında skorunu 4-1'e taşıdı ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Erdoğmuş, bu sonuçla satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu (14 yaş) ünvanının sahibi oldu. Daha önce bu ünvan, 15 yaşında bu seviyeye ulaşan Çinli büyükusta Wei Yi'ye aitti.

Dünya satrancının 1 numarası Magnus Carlsen başta olmak üzere Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh, 2700 ELO barajını 16 yaşında aştı.

Genç sporcu, ayrıca Türk satranç tarihinin en yüksek ELO seviyesine ulaştı.

Turnuvanın altıncı ve son karşılaşması yarın oynanacak.