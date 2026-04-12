UFC'de Costa’dan nakavt: Murzakanov ilk kez kaybetti

Paulo Costa, Azamat Murzakanov’u 3. rauntta attığı yüksek tekmeyle nakavt ederek galip geldi; Murzakanov kariyerindeki ilk yenilgisini aldı. İşte maçtan detaylar...

ABD'nin Miami kentindeki Kaseya Center'da düzenlenen Ultimate Fighting Championship (UFC) 327 etkinliğinde heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı.

Ana maç öncesinde oktagona çıkan Paulo Costa ile Azamat Murzakanov arasındaki hafif sıklet mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu.

Hafif sıklete geri dönen Costa, maç boyunca etkili bir performans sergileyerek rakibini zorladı. Mücadelenin 3. raundunda, 1 dakika 23. saniyede attığı yüksek tekmeyle Murzakanov'u yere düşüren Brezilyalı dövüşçü, hakemin maçı durdurmasıyla nakavtla galip geldi.

Bu sonuçla Paulo Costa önemli bir galibiyet elde ederken, kariyerinde 16'da 16 yapan Azamat Murzakanov ilk yenilgisini yaşamış oldu.