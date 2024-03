Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Down sendromlu sporcuların olimpiyatı olarak nitelendirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya'da düzenlenen ve 33 ülkeden yaklaşık bin down sendromlu sporcunun katıldığı Trisome Oyunları'nda 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere toplam 92 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Özel sporcularımızın fedakar aileleri başta olmak üzere bir hafta süren organizasyonda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli olan özel sporcularımızın her daim yanlarında ve destekçileri olduğumuzu belirtiyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."