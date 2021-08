Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli Trabzon'da coşkuyla karşılandı

Olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçen Busenaz Sürmeneli açıklamalarda bulundu. Sürmeneli, "Bu altın madalya Trabzonuma, Trabzonsporuma armağan olsun" dedi. Trabzon Havalimanı'nda kalabalık grubun tezahüratları eşliğinde kahramanlık türküleriyle karşılanan Busenaz Sürmeneli, amacının bundan sonra da madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokyo 'daki başarımızı değerlendirdi. Boksta olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli 'nin görüntüsünü gören Erdoğan, "Busenaz, Sürmenelidir ha" dedi. Erdoğan, Mete Gazoz 'un okçulukta tarih yazdığını, ilk madalyayı getirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu her türlü iftiharın üzerinde. Busenaz, bayanlarda ilk defa bize altını getirmiş oldu. İkinci Buse Naz da aslında bize altını getiriyordu. Hakem heyetinde Çakıroğlu'na haksızlık yaptılar. İki altını da alabilirdik. Gerek Sürmeneli gerek Çakıroğlu altın kızlarımız. Ay yıldızı temsil eden tüm sporcularımız, gözümüzün bebeği, başımızın tacıdır. Ben hepsiyle iftihar ettim, gurur duydum.Memleketi Trabzon 'da görkemli şekilde karşılanan Busenaz Sürmeneli, Fotomaç'ın haberine göre "Bu altın madalya Trabzonuma, Trabzonsporuma armağan olsun" dedi. Trabzon Havalimanı 'nda kalabalık grubun tezahüratları eşliğinde kahramanlık türküleriyle karşılanan Busenaz Sürmeneli, amacının bundan sonra da madalyalar kazanmak olduğunu söyledi. Kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk boks tarihine geçen Sürmeneli, "Ben bir söz vermiştim. Bu olimpiyat şehrine altın madalya yakışır diye, sözümü tuttum. Bu şehir bunu hak ediyordu. Ben de bu şehrin öz evladı olarak bunu yaptım. Trabzon'a, Trabzonspor 'a armağan olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu madalya, Türk kadını yapamaz diyen herkese gelsin" ifadesini kullandı.Şampiyon Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor'u ziyaret etti. Şehir turunun ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'ne giden Busenaz ve Antrenörü Cahit Süme 'yi burada Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu karşıladı. Sağıroğlu, Busenaz'ın kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Her maçta çok büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadık. Üstün bir performans sergileyerek altın madalya elde edildi" dedi.Havalimanındaki karşılamanın ardından kendisini bekleyen üzeri açık otobüse binen Sürmeneli ile antrenörü Süme, ailesi ve arkadaşlarıyla şehir turu atarak sevincini paylaştı. Konvoya çok sayıda vatandaş da eşlik etti.Busenaz, Meydan'daki konuşmasında şunları söyledi: "Yangınları Tokyo'da öğrendik. Orada bir söz söylemiştim, tekrar etmek istiyorum, 'Bir ölür, bin diriliriz' diyorum. Türk kadını her şeyi yapar. Türk insanı istesin, her şeyi yapar."