Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 80 gün kala milli sporcular, şu ana kadar 14 branşta 67 kota aldı. | Son dakika spor haberleri

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için kota müsabakaları hız kesmeden devam ediyor.

Paris 2024'e Türkiye, 67 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının daha da artması bekleniyor.

FİLENİN SULTANLARI 12 KİŞİYLE OLİMPİYATA GİDECEK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12 sporcuyla mücadele edecek.

FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", Fransa'da altın madalya mücadelesi verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi) ile okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) da şu ana kadar ekip olarak olimpiyatta yer almaya hak kazanan takımlar oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.

BİREYSELDE EN ÇOK KOTA GÜREŞTE

Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran spor branşı şu ana kadar 9 isimle güreş oldu.

Güreşte milli sporcular; serbest stilde Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, grekoromen stilde Rıza Kayaalp, Enes Başar, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, kadınlarda ise Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'e kota aldı. Güreşte bu sayının daha da artması bekleniyor.

Güreşi 8 sporcuyla yelken ve boks, 7 sporcuyla da atletizm takip etti.

Türkiye, takım sporunda 12 kişilik Kadın Voleybol Takımı'nın dışında şu ana kadar cimnastik ve tekvandoda 5'er, atıcılıkta ve okçulukta 4'er, yüzmede 2, badminton, bisiklet, halter ve eskrimde da birer sporcuyla Paris 2024'e gitmeyi garantiledi.

KARATE HARİÇ, TOKYO'DA MADALYA ELDE EDEN İSİMLERİN HEPSİ KOTA ALDI

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden 9'u Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı.

Tokyo'da altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de yer alacak.

Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz, güreşte bronz madalyalar elde eden Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte de Ferhat Arıcan, Türkiye'ye kota getirdi. Bu isimlerin Paris'te olmasına kesin gözüyle bakılırken, ülke kotası olduğu için son kararı ulusal federasyonları verecek.

Tekvandoda ise bronz madalyalı sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 bileti elde etti.

Tokyo 2020'de karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.

SON KOTA GENÇ OKÇUDAN

Türkiye'ye son olarak kotayı getiren isim 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır oldu.

Genç sporcu, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları için okçuluğa 4. kotayı kazandırdı.

PARİS'TE 11 BRANŞ GARANTİ

Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.

Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzmede milli sporcular Paris'te madalya mücadelesi verecek.

Bu branşların yanı sıra diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları sürecek. Bazı branşlarda sporcular dünya sıralamasına göre de kota hakkı elde edebilecek.

BAZI BRANŞLARDA İSİMLERİ FEDERASYONLAR BELİRLEYECEK

Bazı branşlarda kurallar gereği, sporcular kota alsa da olimpiyata katılacak isimleri ulusal federasyonlar belirleyecek.

Şu ana kadar kota kazanılan voleybol, atıcılık, yol bisikleti, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, yelken ve atletizmde maraton yürüyüş karma takımında katılacak isimlere, ilgili federasyonlar karar verecek.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VAR

Şu ana kadar alınan 67 kotada kadın-erkek eşitliği dikkati çekiyor.

Söz konusu 67 ismin 33'ünü kadın, 34'ünü erkek sporcular oluşturdu.

KOTALAR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşlar şöyle:

Branş

Sporcu

Disiplin - Sıklet

Kota

Kotayı aldığı müsabaka

Kotayı aldığı derecesi

Atıcılık

İsmail Keleş

10 metre havalı tabanca

Ülke

2023 Avrupa Oyunları

Altın madalya

Atıcılık

Şimal Yılmaz

10 metre havalı tabanca

Ülke

Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

Gümüş madalya

Atıcılık

Sena Can

Skeet

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

8.

Atıcılık

Oğuzhan Tüzün

Trap

Ülke

Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası

Bronz madalya

Atletizm

Kaan Kigen Özbilen

Maraton

Bireysel

2023 Barselona Maratonu

2.05.37

Atletizm

Sultan Haydar

Maraton

Bireysel

2023 Valencia Maratonu

2.21.27

Atletizm

Ersu Şaşma

Sırıkla atlama

Bireysel

Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması

5.90 metre

Atletizm

Salih Korkmaz

20 km yürüyüş

Bireysel

2023 Dünya Atletizm Şampiyonası

1.19.49

Atletizm

Yasmani Copello Escobar

400 metre engelli

Bireysel

2023 Dünya Atletizm Şampiyonası

48.66

Atletizm

Meryem Bekmez

Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak

Ülke

Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası

20.

Atletizm

Salih Korkmaz

Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak

Ülke

Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak

20.

Badminton

Neslihan Yiğit Arın

Tek kadınlar

Bireysel

BWF Dünya Sıralaması

21.

Yol Bisikleti

Türkiye

Yol yarışı

Ülke

UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi

40.

Boks

Buse Naz Çakıroğlu

50 kilo

Bireysel

2023 Avrupa Oyunları

Altın madalya

Boks

Hatice Akbaş

54 kilo

Bireysel

2023 Avrupa Oyunları

Bronz madalya

Boks

Gizem Özer

60 kilo

Bireysel

2023 Avrupa Oyunları

Bronz madalya

Boks

Busenaz Sürmeneli

66 kilo

Bireysel

2023 Avrupa Oyunları

Altın madalya

Boks

Samet Gümüş

51 kilo

Bireysel

2023 Avrupa Oyunları

Gümüş madalya

Boks

Tuğrulhan Erdemir

71 kilo

Bireysel

2023 Avrupa Oyunları

Bronz madalya

Boks

Kaan Aykutsun

80 kilo

Bireysel

1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası

Altın madalya

Artistik Cimnastik

Ferhat Arıcan

Takım - Bireysel

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

10.

Artistik Cimnastik

Adem Asil

Takım - Bireysel

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

10.

Artistik Cimnastik

Ahmet Önder

Takım - Bireysel

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

10.

Artistik Cimnastik

Ayberk Koşak

Takım - Bireysel

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

10.

Artistik Cimnastik

Emre Dodanlı

Takım-Bireysel

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

10.

Eskrim

Enver Yıldırım

Kılıç

Bireysel

Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası

1.

Güreş

Rıza Kayaalp

Grekoromen 120 kilo

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

Gümüş madalya

Güreş

Ali Cengiz

Grekoromen 87 kilo

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

Altın madalya

Güreş

Enes Başar

Grekoromen 60 kilo

Ülke

2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası

1.

Güreş

Burhan Akbudak

Grekoromen 77 kilo

Ülke

2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası

1.

Güreş

Taha Akgül

Serbest 125 kilo

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

Bronz madalya

Güreş

İbrahim Çiftçi

Serbest 97 kilo

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

5.

Güreş

Buse Tosun Çavuşoğlu

Kadınlar 68 kilo

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

Altın madalya

Güreş

Evin Demirhan Yavuz

Kadınlar 50 kilo

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

5.

Güreş

Yasemin Adar Yiğit

Kadınlar 76 kilo

Ülke

2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası

1.

Halter

Muhammed Furkan Özbek

Erkekler 73 kilo

Bireysel

Dünya sıralaması

7.

Okçuluk

Mete Gazoz

Klasik Yay Erkek Takım

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

Gümüş madalya

Okçuluk

Ulaş Berkim Tümer

Klasik Yay Erkek Takım

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

Gümüş madalya

Okçuluk

Muhammed Abdullah Yıldırmış

Klasik Yay Erkek Takım

Ülke

2023 Dünya Şampiyonası

Gümüş madalya

Okçuluk

Elif Berra Gökkır

Kadınlar Klasik Yay Bireysel

Ülke

Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri

Bronz madalya

Tekvando

Merve Dinçel Kavurat

49 kilo

Bireysel

WT Olimpik Sıralama

2.

Tekvando

Hatice Kübra İlgün

57 kilo

Bireysel

WT Olimpik Sıralama

4.

Tekvando

Nafia Kuş Aydın

67 kilo

Bireysel

WT Olimpik Sıralama

2.

Tekvando

Hakan Reçber

68 kilo

Bireysel

WT Olimpik Sıralama

3.

Tekvando

Emre Kutalmış Ateşli

+80 kilo

Bireysel

WT Olimpik Sıralama

5.

Voleybol

A Milli Kadın Takımı (12 kişi)

Takım

Ülke

FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası

Altın madalya

Yüzme

Kuzey Tunçelli

800 ve 1500 metre serbest

Bireysel

2023 Gençler Dünya Şampiyonası

7.48.75 - 14.58.67

Yüzme

Emir Batur Albayrak

1500 metre serbest

Bireysel

2023 Gençler Dünya Şampiyonası

15.00.57

Yelken

Yiğit Yalçın Çitak

ILCA 7

Ülke

2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası

28.

Yelken

Ecem Güzel

ILCA 7

Ülke

2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası

36.

Yelken

Merve Vatan

IQ Foil

Ülke

Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı

5.

Yelken

Derin Atakan

Formula Kite

Ülke

Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı

4.

Yelken

Beste Kaynakçı

Nacra 17

Ülke

Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı

2.

Yelken

Alican Kaynar

Nacra 17

Ülke

Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı

2.

Yelken

Deniz Çınar

470 Karma

Ülke

Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı

5.

Yelken

Lara Nalbantoğlu

470 Karma

Ülke

Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı

5.