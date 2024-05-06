Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Ligi'nde kendini ispat etmiş etkili bir sporcuyu aramıza kattığımız için çok mutluyuz. Büyük hedefleri olan kulüplerin seviyesinde voleybol oynadığı kanıtlanmış bir ismi kadromuzda gördüğümüz için heyecanlıyız. Önümüzdeki sezon katkısına oldukça ihtiyacımız olacak. Sporcumuza aramıza hoş geldin diyor, birlikte bir sezon geçmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Öncelikle, bu büyük kulübün ve bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gerçekten onur duyuyorum" diyen Anna Nicoletti ise, "Güçlü oyuncularla oynayacağım yüksek seviyedeki voleybolun bir parçası olacağım için heyecanlıyım. Sezonun neler getireceğini görmek ve hedeflerimiz için savaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

ANNA NICOLETTI KİMDİR?

1996 doğumlu Anna Nicoletti, 193 cm boyunda, pasör çaprazı olarak görev yapmaktadır. İtalyan pasör çaprazı kariyeri boyunca sırasıyla, Club Italia, Imoco Volley Conegliano, Saugella Team Monza, Imoco Volley Conegliano, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Lardini Filottrano, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Ayın Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi.

Üç yıldır Türkiye Ligi'nde forma giyen Nicoletti, 2022 – 2023 Sultanlar Ligi'nde normal sezonu en skorer olarak tamamladı.

Kulüp Başarıları;

2014 – 2015 İtalyan Kupası Üçüncülüğü

2015 – 2016 İtalya Ligi Şampiyonluğu

2017 – 2018 İtalya Ligi Şampiyonluğu

2017 – 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2017 – 2018 İtalyan Kupası İkinciliği

2017 – 2018 İtalyan Süper Kupası İkinciliği

2021 – 2022 Balkan Kupası Şampiyonluğu

2022 – 2023 Türkiye Kupası Üçüncülüğü

2021 – 2022 CEV Challenge Kupası Üçüncülüğü