08 Nisan 2021, Perşembe

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu milli haltercilere tebrik!

Başkan Erdoğan'dan milli haltercilere tebrik!
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Başkan , 'nda toplam 4 altın ve 1 bronz madalya kazanan Muhammed ile 'u tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı , telefonla görüştüğü milli halterciler Muhammed ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan ile 2 altın madalya kazanan 'u kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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