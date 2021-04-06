06 Nisan 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Avrupa Halter Şampiyonası'nda Daniyar İsmayilov'da rekorla altın madalya!

Milli halterciden Avrupa rekoru ve altın madalya!
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Halter Şampiyonası’nda milli sporcu , koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Olimpik milli sporcu , Halter Şampiyonası'nda koparmada 160 ve toplamda 341 kilo kaldırarak iki altın madalya kazandı.

Akşam seansında podyuma çıkan Daniyar Ismayilov, koparmada 160 kilo ile rekoru kırarak altın madalya kazandı. Silkmede ise 181 kilo kaldırarak 6'ncı olan İsmayilov toplamda ise 341 kiloya ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçla milli halterci, 'nı bir Avrupa rekoru kırarak, iki altın madalya ile tamamladı.

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