23 Kasım 2020, Pazartesi

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UFC haberleri: Petr Yan Aljamain Sterling maçından çekildi!

UFC haberleri: Petr Yan Aljamain Sterling maçından çekildi!
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

'de bir maç daha iptal edildi. , ile yapacağı maçtan çekildiğini duyurdu.

Tüm dünyada sıklıkla takip edilen 'de ile karşı karşıya gelecekti. Ancak Petr Yan'ın yaşadığı vize sorunları maçtan çekilmesine sebep oldu.
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