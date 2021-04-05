05 Nisan 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu!

Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2021

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda milli haltercimiz rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

'nın başkenti 'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda yarışan koparmada 145 kilo ile altın, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle koparma, silkme ve toplamda Avrupa gençler rekoru kırarak büyükler Avrupa şampiyonu oldu.

Muhammet , altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyledi. Özbek ayrıca, antrenörlerinin ve Başkanı Tamer Taşpınar'ın kendisine büyük destek verdiğini için teşekkür etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
VakıfBank finalde! VakıfBank finalde!
Kenyalı atletten dünya rekoru Kenyalı atletten dünya rekoru
Naomi Osaka'nın serisi sona erdi! Naomi Osaka'nın serisi sona erdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör