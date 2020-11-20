20 Kasım 2020, Cuma

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Modern pentatloncu İlke Özyüksel 24 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

İlke Özyüksel Avrupa şampiyonu oldu!
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

Polonya'da düzenlenen Altı 'nda , altın madalya kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Drzonkow kentinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar finali tamamlandı.

Milli pentatlet , yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde gösterdiği performansla toplamda bin 401 puan alarak şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar kategorisinde yarışan bir diğer Sıdal Aslan ise bin 274 puanla Altı 'nda en iyi derecesini yaparak 8. sırayı aldı.

Polonya'da düzenlenen şampiyona, yarın erkekler müsabakalarıyla devam edecek.

Erkekler kategorisinde Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona, pazar günü sona erecek.



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