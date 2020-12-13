Son dakika: Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan altın madalya kazandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.
Ferhat Arıcan böylece, İbrahim Çolak'ın ardından Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ikinci altın madalyasını kazandırarak destan yazdı.
Arıcan bu madalyayla birlikte Tokyo 2020 için de kota kazandı.
ASKER SELAMI VERDİ!
Podyumda kendisine özel hareketleri sergileyen Arıcan, jüriden 15 bin 100 puan alarak altın madalyaya uzandı. Aynı branşta Ukraynalı atlet Petro Pakhniuk 2'nci olarak gümüş, Litvanyalı Robert Tvorogal ise 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalya töreninde Türk Bayrağı ile foto muhabirlerine poz veren Arıcan, şampiyonluğunu asker selamı vererek askerlere hediye etti.
Öte yandan Arıcan, kulplu beygirde de Avrupa 3'üncüsü ünvanı ile bronz madalyaya uzandı.
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