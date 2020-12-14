14 Aralık 2020, Pazartesi

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Milli güreşçi Buse Tosun Dünya Kupası'nda finale çıktı

Milli güreşçi Buse Tosun finale çıktı
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Güreşte 'da düzenlenen 'nda kadınlarda 72 kiloda , finale çıktı.

'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın üçüncü gününde kadınlarda 50, 53, 55, 62 ve 72 kiloda güreşçiler finale çıkma mücadelesi verdi.

'yi 72 kiloda temsil eden , 'dan Preet Kaur Gursharan, 'dan Evgeniia Zakharcenko'yu eleyerek yarı finale yükseldi. Buse Tosun, yarı finalde Ukraynalı Alla Belinska'yı 6-2 yenerek adını finale yazdırdı. , finalde yarın Bulgar sporcu Yuliana Vasileva Yaneva'yla altın madalya mücadelesi verecek.

Mindere çıkan diğer milli güreşçilerden , 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda , 62 kiloda , rakiplerine yenildi.

53 kiloda Zenyep Yetkil, çeyrek finalde elendiği Yunan rakibi Maria Prevolaraki'nin finale çıkmasıyla maçı oynamaya hak kazandı. 50 kiloda Evin Demirhan ve 62 kiloda Cansu Aksoy, bronz madalya yolunda repesaj maçı yapacak. Bronz madalya ve repesaj maçları da yarın gerçekleşecek.

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