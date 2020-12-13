13 Aralık 2020, Pazar

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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İbrahim Çolak şampiyon!

İbrahim Çolak Avrupa şampiyonu!
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

Milli sporcularamızdan , halka aletinde altın madalyanın, da kulplu beygir aletinde bronz madalyanın sahibi olarak ülkemizi gururlandırdı.

'de düzenlenen 'nda, milli sporculardan , halka aletinde , da kulplu beygir aletinde kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, büyükler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarıştı.

Halka aletinde performansını sergileyen İbrahim Çolak, 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

'dan Vinzenz Hoeck'in 14 bin 800 puanla gümüş, 'dan Igor Radivilov'un 14 bin 766 puanla bronz madalya aldığı alette, milli sporcu Abdelrahman Elgamal da 14 bin 433 puanla dördüncü oldu.

Kulplu beygir aletinde de Türk cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden 14 bin 433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu alette, altın madalyayı 14 bin 556 puan toplayan Arnavutluk'tan Matvei Petrov kazanırken, Hırvatistan'dan Filip Ude 14 bin 533 puanla gümüş madalyaya uzandı.

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