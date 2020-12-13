13 Aralık 2020, Pazar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu milli cimnastikçilere tebrik

Başkan Erdoğan'dan milli cimnastikçilere tebrik
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Başkan , 'nda kazanan milli sporcular ile 'ı telefonla arayarak tebrik etti.

'de düzenlenen 'nda ; halka aletinde, ise paralel aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Başkan , milli sporcuları telefonla arayarak tebriklerini dile getirdi. Milli sporcular ise kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.


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