16 Nisan 2021, Cuma

DİĞER SPORLAR

Nadal Rublev'e yenilerek çeyrek finalde elendi

Nadal çeyrek finalde elendi!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'nun kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde , dünyada 8. sırada yer alan 'e 2-6, 6-4 ve 2-6'lik setlerle 2-1 mağlup oldu.

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rafael , Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde Andrey 'e yenilerek elendi.

'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde Nadal, dünyada 8. sırada yer alan Rublev'e 2-6, 6-4 ve 2-6'lik setlerle 2-1 mağlup oldu.

Böylelikle 11 kez şampiyonluğu bulunan Nadal, yarı finali göremeden turnuvanın dışında kaldı.

Rublev, yarı finalde Norveçli tenisçi 'la eşleşti.

Diğer yarı final müsabakasında ise dünya sıralamasında 5. sırada yer alan tenisçi ile Büyük Britanyalı raket karşılaşacak.

Yarı final müsabakaları yarın oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Djokovic üçüncü turda veda etti Djokovic üçüncü turda veda etti
F.Bahçe'nin maçı iptal edildi! Vakıfbank şampiyon oldu F.Bahçe'nin maçı iptal edildi! Vakıfbank şampiyon oldu
F.Bahçe resmen açıkladı! Maça çıkmayacaklar F.Bahçe resmen açıkladı! Maça çıkmayacaklar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör