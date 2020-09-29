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Fransa Açık'ta favoriler sürprize izin vermedi

Favoriler sürprize izin vermedi
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Bu sezonun son grand-slam turnavası olan 'ta () favori tenisçilerin birçoğu sürprize izin vermedi ve yoluna devam etti.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen ve hava sıcaklığındaki düşüşün etkisiyle oyuncuların zorlandığı Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvaya, ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler ilk turunda, son 3 yılı üst üste olmak üzere turnuvada 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı , dünya 83'üncüsü Belaruslu Egor Gerasimov'u 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. İspanyol tenisçi, ABD'li Mackenzie McDonald karşısında korta çıkacak.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerin ardından dünya 40 numarası Hırvat Marin Cilic'i 3-0 mağlup ederek ikinci turda ABD'li Jack Sock'ın rakibi oldu.

Tek erkeklerde günün sürprizini ise 8 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i 6-4, 7-5, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden dünya 49'uncusu Kazakistanlı Alexander Bublik gerçekleştirdi.

Kadınlarda favoriler ikinci turda

Tek kadınlar ilk turunda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, dünya 89 numarası 20 yaşındaki Rus tenisçi Varvara Gracheva'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek üst turda Meksikalı Renata Zarazua ile eşleşti.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 6 numaralı seribaşı ABD'li , vatandaşı dünya 102'ncisi Kristie Ahn'ı 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi. Williams, ikinci turda Bulgar Tsvetana Pironkova ile karşılaşacak.

Turnuvada 2016 yılında yarı finale kalan 5 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise Ukraynalı Katarina Zavatska'yı 2-6, 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci turda İtalyan 'nin rakibi oldu.

7 numaralı seribaşı Çek da Fransız Oceane Dodin karşısında 6-3 ve 7-5'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrılarak ikinci tura adını yazdırdı.

Turnuvada geçen yıl finale kalma başarısı gösteren dünya 19 numarası Çek Marketa Vondrousova, Polonyalı Iga Swiatek'e 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek tek kadınlarda günün sürprizine imza attı.

Djokovic korta çıkıyor

İlk tur maçlarıyla devam edecek 'ta yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, Etiyopya kökenli İsveçli tenisçi Mikael Ymer ile mücadele edecek.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas ise dünya 109 numarası İspanyol Jaume Munar'la karşılaşacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'nın rakibi, turnuvaya elemelerden katılan dünya 172 numarası Mısırlı Mayar Şerif olacak.

Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 125 numarası Rus Liudmila Samsonova'nın karşısına çıkacak.

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