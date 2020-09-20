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Trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti

Trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

tekvandocuları , ve Niğde-Çiftlik kara yolu mevkisinde gerçekleşen kazada hayatını kaybetti. , Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 tekvandocu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Niğde-Çiftlik kara yolu mevkisinde gerçekleşen kazada 3 tekvandocu hayatını kaybetti, 2 tekvandocu da yaralandı.

Kazada, araçtaki sporcuları , ve , olay yerinde vefat etti.

Yaralılar Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Federasyondan yayımlanan mesajda, hayatını kaybeden sporculara Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı sporculara ise acil şifalar dilendi.

Başkanı de sporcuların antrenörü Ramazan Yılmaz'ı arayarak taziyelerini iletti. Başkan Şahin, yaralı sporcular için de acil şifalar dileğinde bulundu.

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