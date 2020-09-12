12 Eylül 2020, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Fenerbahçe Opet 3-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

F.Bahçe mi Beşiktaş mı? Derbide kazanan belli oldu
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Voleybolda derbi heyecanı yaşandı. Opet, sahasında 'ı konuk etti. Sarı-lacivertli takım ezeli rakibine set vermedi ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

Kadınlar voleybolda Opet ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli takım 3-0 kazandı.

F.Bahçe setleri sırasıyla 25-12, 25-19, 25-12 kazanarak ezeli rakibine set vermedi ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Süre: 69 dakika (20, 26, 23)

Josef de Souza Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket
Fenerbahçe transferde durmuyor! Edinson Cavani...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Fransa Bisiklet Turu'nda 13. etabın kazananı Daniel Martinez Fransa Bisiklet Turu'nda 13. etabın kazananı Daniel Martinez
Şampiyon Fenerbahçe HDI Sigorta Şampiyon Fenerbahçe HDI Sigorta
Formula 1 İtalya GP'de kazanan Gasly Formula 1 İtalya GP'de kazanan Gasly
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör