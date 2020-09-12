12 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Josef de Souza Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket

Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı gündemine almıştı. Brezilyalı oyuncu, hesabından yaptığı hareketle taraftarı heyecanlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Josef de Souza, yaptığı son hareketle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı yıldız, hesabının profil fotoğrafını, bir tasarımcının paylaştığı Beşiktaş formalı görsel ile değiştirdi.

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Josef'in bu paylaşımı, oyuncuyla siyah-beyazlı kulüp arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği şeklinde yorumladnı. Josef'in, pazar günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

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