Josef de Souza Beşiktaş'a göz kırptı! Taraftarı heyecanlandıracak hareket

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'yı gündemine almıştı. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı hareketle taraftarı heyecanlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Josef de Souza, yaptığı son hareketle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabının profil fotoğrafını, bir tasarımcının paylaştığı Beşiktaş formalı görsel ile değiştirdi.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Josef'in bu paylaşımı, oyuncuyla siyah-beyazlı kulüp arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği şeklinde yorumladnı. Josef'in, pazar günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

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