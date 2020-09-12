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Fenerbahçe transferde durmuyor! Edinson Cavani...

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. TRT Spor yorumcusu Tümer Metin'in '30 gol yapacak' bir forvet müjdesi söylemesinin ardından, Sarı-Lacivertlilerde gözler Uruguaylı forvet Edinson Cavani'ye çevrildi. İşte Fenerbahçe taraftarlarının golcü forvet tepkileri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 12.09.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 14:15
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Fenerbahçe transferde durmuyor! Edinson Cavani...

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de transferden sorumlu isim Emre Belözoğlu ile konuştuğunu ve tecrübeli futbol adamının sarı lacivertlilerle 30 gol atacak bir forvetin kazandırılacağını söyledi.

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Edinson Cavani...

Tümer Metin konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 'Muriqi gittiğinde, bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 gol yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi' dedi" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Edinson Cavani...

Bu transfer müjdesinin üzerine Fenerbahçe taraftarında gözler Edinson Cavani'ye çevirilirken, sosyal medyada adeta bir coşku yaşandı.

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Edinson Cavani...

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Fenerbahçe transferde durmuyor! Edinson Cavani...
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