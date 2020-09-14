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ABD Açık'ta tek erkeklerin şampiyonu Thiem oldu!

ABD Açık'ta tek erkeklerin şampiyonu Thiem oldu!
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Tenis Turnuvası tek erkekler final maçında Avusturyalı Dominic ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Thiem, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

ABD'nin kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf 2 numaralı seribaşı oldu.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasını kazanan 27 yaşındaki Thiem, 23 yaşındaki Zverev karşısında ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine karşın, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break'e giden son seti de 7-6 kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

4 saatten uzun süren ve son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı kazanan Thiem, böylece 'ta 71 yıl sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra maçı kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

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