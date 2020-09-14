ABD Açık'ta tek erkeklerin şampiyonu Thiem oldu!
ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler final maçında Avusturyalı Dominic Thiem ile Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Thiem, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf 2 numaralı seribaşı Thiem oldu.
Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasını kazanan 27 yaşındaki Thiem, 23 yaşındaki Zverev karşısında ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine karşın, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break'e giden son seti de 7-6 kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
4 saatten uzun süren ve son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı kazanan Thiem, böylece ABD Açık'ta 71 yıl sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra maçı kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.
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