12 Eylül 2020, Cumartesi

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Fransa Bisiklet Turu'nda 13. etabın kazananı Daniel Martinez

Fransa Bisiklet Turu'nda 13. etabın kazananı Daniel Martinez
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Tour de France) 13. etabını EF Pro Cycling takımının Kolombiyalı sporcusu kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen 'nun 13. etabı, Chatel-Guyon ile Puy Mary arasındaki 191,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Sprint ile sona eren müsabakada bitiş çizgisini 5 saat 1 dakika 47 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Martinez, etabı birinci sırada bitirdi.

Dağ etabını, Bora-Hansgrohe takımından Alman sporcu Lennard Kamna ikinci, takım arkadaşı ve vatandaşı Maximilian Schachmann üçüncü sırada bitirdi.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 56 saat 34 dakika 35 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Clermont-Ferrand ile Lyon şehirleri arasındaki 194 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

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