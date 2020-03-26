26 Mart 2020, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Son dakika! MotoGP'de İspanya Grand Prix'si corona virüsü nedeniyle ertelendi

MotoGP de corona virüsü nedeniyle ertelendi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

2020 Dünya Şampiyonası'nın 'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 1-3 Mayıs'ta Jerez kentinde yapılması planlanan 'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.

Daha önce 'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD ve Arjantin'deki yarışlar ise ertelenmişti.

Bu kararla yeni ertelenme olmaması durumunda 2020 sezonunun, 15-17 Mayıs'ta Le Mans'daki Fransa Grand Prix'siyle başlaması bekleniyor.

Formula 1'de bir erteleme daha! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kulüpleri rahatlatacak karar Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kulüpleri rahatlatacak karar
Bedeli çok ağır olacak! Tek tek geliyorlar... Bedeli çok ağır olacak! Tek tek geliyorlar...
Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör