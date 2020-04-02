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MotoGP'de Fransa Grand Prix'si corona virüsü nedeniyle ertelendi

MotoGP'de Fransa Grand Prix'si de ertelendi
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Son dakika haberleri... 2020 'nın 'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 15-17 Mayıs'ta Le Mans kentinde yapılması planlanan 'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.

Daha önce 'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin ve 'daki yarışlar ise ertelenmişti.

'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan sıradaki yarışın da ülkedeki salgın nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.

MotoGP de corona virüsü nedeniyle ertelendi haberin devamı

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