FPS oyunu Valorant'ın çıkış tarihi ne zaman? Valorant yayınlandı mı?
Ülkemizde pek çok oyuncunun merakla beklediği League of Legends'in yapımcısı Riot Games'in FPS oyunu Valorant, Türkiye'de bugün saat 08.00 itibarıyla oyunseverlerin beğenisine sunuldu.
Riot Games'in yaptığı duyuruya göre Valorant, 2 Haziran Salı günü TSİ 08.00 itibarıyla Türk oyunseverlerin beğenisine sunulacağı açıklanmıştı. Valorant ülkemizde saat 08.00 itibarıyla erişime açıldı.
VALORANT HANGİ ÜLKEDE, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
1 Haziran ET 19.00, Japonya ve Asya-Pasifik
2 Haziran, TSİ 08.00, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika
2 Haziran, ET 08.00 , Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Güney Amerika
Valorant, ülkemizde bugün (2 Haziran Salı) itibarıyla resmi olarak yayınlandı ve birinci sezonun adı 'Kıvılcım' olacağını belirtildi. Demo sürümünden sonra tam sürümünün gelmesiyle birlikte oyundaki haritanın adı "Ascent" olacak.
VALORANT KARAKTERLERİ:
Brimstone
Jett
Phoenix
Sage
Omen
Breach
Raze
Cypher
Sova
Viper
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