07 Ekim 2020, Çarşamba

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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Karadağ: 0

Millilerimiz Karadağ'a set vermedi
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Altı Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden , 'ı 3-0 yenerek namağlup yarı finale yükseldi.

Milli takım, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında şampiyonanın ev sahibi ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-10, 25-17 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaptı ve grup lideri olarak yarı finale çıktı.

, yarı finalde 8 Ekim Perşembe günü TSİ 17.30'da 2. Grubu ikinci sırada tamamlayan ile karşı karşıya gelecek.

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