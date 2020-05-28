Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2021'e ertelendi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) büyük organizasyonları da etkiliyor. Son olarak pandemi sebebiyle, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix'i 2021'e ertelendi.

Yarışın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda Grand Prix'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.

Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi. Hollanda Grand Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti. Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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