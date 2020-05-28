28 Mayıs 2020, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2021'e ertelendi

Formula 1'de bir erteleme daha! Corona virüsü...
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) büyük organizasyonları da etkiliyor. Son olarak pandemi sebebiyle, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda 'i 2021'e ertelendi.

Yarışın internet sitesinde yer alan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Formula 1 yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu Hollanda 'sinin bu yıl gerçekleştirilemeyeceği kanısına varıldığı belirtildi.

Daha önce süresiz ertelendiği açıklanan yarışın 2021'de düzenlenmesine karar verildiği bildirildi. Prix'si, 1985'ten bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dahil edilmişti. Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

Son dakika: Formula 1'in Fransa etabı corona virüsü nedeniyle iptal edildi
Formula 1'de Kanada Grand Prix'si de ertelendi
Son dakika! Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
McLaren'den corona kararı! Tam 1200 kişi... McLaren'den corona kararı! Tam 1200 kişi...
Dota2 Battle Pass'ler çıktı! Hangi herolara Persona ve Arcana var? Dota2 Battle Pass'ler çıktı! Hangi herolara Persona ve Arcana var?
Mike Tyson'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz "Mike Tyson'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör