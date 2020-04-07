07 Nisan 2020, Salı

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Formula 1'de Kanada Grand Prix'si de ertelendi

Formula 1'de Kanada Grand Prix'si de ertelendi
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Formula 1 'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada etabı da ertelendi. Organizasyondan yapılan açıklamada, 14 Haziran'da yapılması planlanan 'sinin salgın nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Formula 1 'nda daha önce , Bahreyn, Vietnam, , , ve grand prixleri ertelenmiş, Monaco Grand Prix'si iptal edilmişti.

Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 10. sırasında, 28 Haziran'daki Fransa Grand Prix'si yer alıyor.

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