McLaren'den corona virüsü kararı! Tam 1200 kişi...

Formula 1 ekiplerinden McLaren, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 1200 kişinin işine son vermeyi planladıklarını açıkladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.

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