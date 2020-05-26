26 Mayıs 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

McLaren'den corona virüsü kararı! Tam 1200 kişi...

McLaren'den corona kararı! Tam 1200 kişi...
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.05.2020

Formula 1 ekiplerinden , dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 1200 kişinin işine son vermeyi planladıklarını açıkladı.

'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.

Juventus ve İnter Timo Werner transferi için yarışıyor! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Dota2 Battle Pass'ler çıktı! Hangi herolara Persona ve Arcana var? Dota2 Battle Pass'ler çıktı! Hangi herolara Persona ve Arcana var?
Mike Tyson'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz "Mike Tyson'ı Türkiye'ye getirmek istiyoruz"
Mutlu Bayramlar… Mutlu Bayramlar…
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör