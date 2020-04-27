27 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: Formula 1'in Fransa etabı corona virüsü nedeniyle iptal edildi
Son dakika corona virüsü gelişmesi... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.
Bu kararla, 2020 sezonunda salgın sebebiyle iptal edilen veya ertelenen etap sayısı 10'a yükseldi.
Yeni bir iptal veya erteleme kararı olmaması durumunda Formula 1 sezonu, 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlayacak.
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