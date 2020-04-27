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Son dakika: Formula 1'in Fransa etabı corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Formula 1'e corona virüsü engeli!
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 Giriş Tarihi: 27.04.2020

Son dakika corona virüsü gelişmesi... 1 Dünya Şampiyonası'nın etabı yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan 'sinin iptal edildiği belirtildi.

Bu kararla, 2020 sezonunda salgın sebebiyle iptal edilen veya ertelenen etap sayısı 10'a yükseldi.

Yeni bir iptal veya erteleme kararı olmaması durumunda 1 sezonu, 5 Temmuz'da 'daki yarışla başlayacak.

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