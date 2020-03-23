23 Mart 2020, Pazartesi

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Son dakika! Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'i de ertelendi

Formula 1'de bir erteleme daha!
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle 1'in 7 Haziran'da yapılacak 'i de ertelendi. Virüs nedeniyle daha önce takvimdeki 7 yarış ertelenmişti. Son dakika corona virüsü haberleri...

1'de , Bahreyn, Vietnam, , , ve Monako 'lerinin ardından 7 Haziran'da düzenlenmesi planlanan yarışı da korona virüs nedeniyle ertelendi. Azerbaycanlı yetkililerden yapılan açıklamada, "Erteleme, , FIA ve Azerbaycan Hükümeti ile kapsamlı görüşmeler sonrasında kabul edildi. Bu, devam eden küresel salgının doğrudan bir sonucudur ve tamamen ilgili yetkililer tarafından bize sağlanan uzman rehberliğine dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Grand Prix'i corona virüsü salgını nedeniyle Formula 1'de ertelenen sekizinci yarış oldu. 15 Mart'ta Australya Grand Prix'i ile yeni takvimin start alacağı dev organizasyonda saha önce 7 yarış ertelenmişti. Sezonun Bakü'deki Azerbaycan yarışıyla başlayabileceği umutları vardı, ancak organizatörler şimdi yarışın 7 Haziran'da planlandığı gibi yapılmayacağını doğruladı.

Formula 1'de bazı takımlar ve paydaş şirketlerin çalışanlarında da korona virüse rastlanmıştı.

Formula 1'de yeni bir vaka daha! Koronavirüs... haberin devamı

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