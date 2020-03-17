Boksta ilk vize Batuhan Çiftçi'den
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları üçüncü gününde, Batuhan Çiftçi olimpiyat vizesini aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları üçüncü gününde 4 sporcumuz ringe çıktı. 52 kiloda rakibini mağlup eden Batuhan Çiftçi, Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini alan ilk sporcumuz oldu.
Erkekler 52 kiloda son 16 turunda ringe çıkan Batuhan Çiftçi, Bulgar rakibi Daniel Asenov'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.
69 kiloda Necat Ekinci, Ermeni rakibi Gurgen Madoyan'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 75 kiloda ringe çıkan Serhat Güler, İsrailli rakibi Mikhael Ostroumov'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Kadınlar 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Maria Gonzalez Caceres'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Öte yandan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı. Müsabakalar ilerleyen bir tarihte kaldığı yerden devam edecek.
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