19 Mart 2020, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Formula 1'de Monako GP iptal edildi

Formula 1'de Monako GP iptal edildi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.03.2020

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün ertelendiği açıklanan Monako , organizatörlerin başka uygun bir tarihin bulunmadığını duyurmasıyla iptal edildi.

Bugün FIA'dan yapılan açıklama ile birlikte ve GP ile birlikte ertelendiği duyurulan Monako GP'nin, 2020 takviminden çıkartıldığı açıklandı. Monako Otomobil Kulübü'nden yapılan açıklamada, ülkede yarış için 24 Mayıs'tan başka uygun bir tarih bulunmadığı dile getirildi ve bu nedenden dolayı Monako 'in iptal edildiği açıklandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Ve belli oldu! Fener'in hocası... Ve belli oldu! Fener'in hocası...
FIA açıkladı: Le Mans 24 Saat ertelendi FIA açıkladı: "Le Mans 24 Saat" ertelendi
Koronavirüs tehdidi tenisi de vurdu Koronavirüs tehdidi tenisi de vurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör