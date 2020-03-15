15 Mart 2020, Pazar
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Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 22'nci hafta heyecanında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla yendi.
Mücadeleye oldukça etkili başlayan Bursa temsilcisi, oyunun kontrolünü eline alarak ilk seti 25-8 üstün noktaladı. İkinci sette de kolay sayılar bulan Nilüfer Belediyespor, rakibinin direncine karşın bu seti de 25-16'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın son setinde de başarılı bir oyun sergileyen Nilüfer Belediyespor, bu setten 25-11, maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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