24 Mart 2020, Salı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi

Ve karar resmen açıklandı! Ertelendi...
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Son dakika haberine göre; Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 'nın yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. Dünya geneline birçok spor organizasyonu iptal edilirken, de yaptığı yazılı açıklama ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini açıkladı. IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.

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