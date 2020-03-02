02 Mart 2020, Pazartesi

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Rafael Nadal tarih yazıyor

Rafael Nadal tarih yazıyor
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Giriş Tarihi: 02.03.2020

Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda zirveye çıktı. Tekler finalinde 'i deviren İspanyol tenisçi, bu sezon ilk kariyerinde ise 85. şampiyonluğa ulaştı.

Dünya 2 numarası olan Nadal, klasmanın 35. sırasında yer alan ABD'li 'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

ZİRVENİN SAHİBİ

Nadal, Connors (109), Federer (103) ve Lendl'ın (94) ardından açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler listesinin 4. sırasındaki yerini aldı. Toplamda 990. galibiyetini alan 33 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi, tüm zamanlarda en fazla maç kazanma yüzdesine sahip isim oldu. Nadal, 83.2 galibiyet yüzdesiyle dünyada ilk sıraya adını yazdırdı.

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