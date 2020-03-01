01 Mart 2020, Pazar

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Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in maçları ertelendi

Eczacıbaşı ve F.Bahçe için karar çıktı! Maçlar...
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Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

eşleşmelerinde önümüzdeki hafta içinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan ile Opet'in maçları İtalya’da koronavirüs vakalarının artması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Dünya genelinde birçok insanın sağlığını tehdit ederek hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs, voleybolu da etkiledi. Önümüzdeki hafta içinde eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan ile Opet, İtalya'da koronavirüs vakalarının artması sebebiyle, 'na (CEV) maçların ertelenmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, kulüplere yaptığı yazılı açıklama ile 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Savino Del Bene Scandicci - Eczacıbaşı VitrA ile 5 Mart Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara karşılaşmalarının koronavirüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

İki Türk kulübünden koronavirüs başvurusu! haberin devamı

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