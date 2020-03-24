24 Mart 2020, Salı

FUTBOL

TSYD'den TFF'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun"

TSYD'den TFF'ye başvuru
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Türkiye Spor Yazarları Derneği (), 'in korona virüse yakalanmasının ardından - derbisinde görev yapan tüm basın mensuplarının teste tabi tutulması için 'na () başvuru yaptı.

Teknik Direktörü 'in korona virüse yakalandığının anlaşılmasının ardından 'den 'ye derbi için başvuru geldi. TSYD, 15 Mart'ta TT Stadı'nda oynanan derbide görev yapan tüm basın mensuplarının korona virüs testine tabi tutulmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, "TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün TFF'ye resmen başvurarak, Galatasaray - maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız risk altındadır" ifadelerine yer verildi.

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