24 Mart 2020, Salı

FUTBOL

Corona virüse yakalanan Paolo Maldini o süreci anlattı

Corona virüse yakalanan Maldini o süreci anlattı
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.03.2020

Corona virüsü salgınına yakalanan Milan'ın efsane ismi , ailesiyle birlikte yaşadığı süreci anlattı. Ailesinde herkesin hastalandığını söyleyen Maldini, süreçte en çok oğlu 'ın acı çektiğini dile getirdi.

'da corona virüse yakalanan Milan'ın sportif direktörü ve efsane ismi , yaşadıklarını Corriere della Sera'ya anlattı.

"Bütün sporcular gibi ben de vücudumu tanıyorum. Kuvvetli acı hissediyorsunuz, özellikle göğsünüzde bir batma oluyor" diyen Maldini, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu yeni bir virüs ve vücudumuz tanımadığı bir düşmanla savaşıyor. İlk belirtileri 5 Mart'ta fark ettim ve ateşim 38.5 derece olmuştu. Ancak testi geçen salı yaptırdım. Tüm ailem geçtiğimiz hafta evde hastaydı. Eşim uzun süren ağır bir grip geçirdi. Üç hafta yatakta kaldı. Oğlum da grip oldu, sanırım en çok o acı çekti.

Maldini ve oğlu koronavirüse yakalandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
TSYD'den TFF'ye başvuru TSYD'den TFF'ye başvuru
Marcos Llorente'den kız arkadaşına muhteşem bir şaka Marcos Llorente'den kız arkadaşına muhteşem bir şaka
Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu! Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör