Corona virüse yakalanan Paolo Maldini o süreci anlattı
Corona virüsü salgınına yakalanan Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini, ailesiyle birlikte yaşadığı süreci anlattı. Ailesinde herkesin hastalandığını söyleyen Maldini, süreçte en çok oğlu Christian'ın acı çektiğini dile getirdi.
İtalya'da corona virüse yakalanan Milan'ın sportif direktörü ve efsane ismi Paolo Maldini, yaşadıklarını Corriere della Sera'ya anlattı.
"Bütün sporcular gibi ben de vücudumu tanıyorum. Kuvvetli acı hissediyorsunuz, özellikle göğsünüzde bir batma oluyor" diyen Maldini, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu yeni bir virüs ve vücudumuz tanımadığı bir düşmanla savaşıyor. İlk belirtileri 5 Mart'ta fark ettim ve ateşim 38.5 derece olmuştu. Ancak testi geçen salı yaptırdım. Tüm ailem geçtiğimiz hafta evde hastaydı. Eşim uzun süren ağır bir grip geçirdi. Üç hafta yatakta kaldı. Oğlum Christian da grip oldu, sanırım en çok o acı çekti.
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