17 Mart 2020, Salı

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Elmas Lig'e koronavirüs engeli

Elmas Lig'e koronavirüs engeli
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Giriş Tarihi: 17.03.2020

'in () ilk üç yarışı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındı. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sezonun ilk üç yarışının planlanan tarihlerde yapılamayacağı kaydedildi.

'de bu sezon ilk üç yarışın 17 Nisan'da 'da, 9 ve 16 Mayıs tarihlerinde de 'de düzenlenmesi planlanıyordu.

Açıklamada, Çin'in Şangay kentindeki mücadelenin 13 Ağustos'ta yapılmasının öngörüldüğü, diğer iki yarış için daha sonra tarih belirleneceği aktarıldı.

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