Türkiye Jokey Kulübü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek!
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 50 bin 828 lira destek verdiklerini duyurdu.
TJK'dan yapılan açıklamada, dün yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahislerden elde edilen toplam 1 milyon 50 bin 828 lira gelirin tümünün 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu rakamın içinden kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır. Bu vesileyle Kovid-19 salgınına karşı ülkemizde büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz." denildi.
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