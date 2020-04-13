13 Nisan 2020, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Türkiye Jokey Kulübü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek!

TJK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.04.2020

Türkiye Jokey Kulübü (), Başkan 'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 50 bin 828 lira destek verdiklerini duyurdu.

'dan yapılan açıklamada, dün yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahislerden elde edilen toplam 1 milyon 50 bin 828 lira gelirin tümünün 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'na bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu rakamın içinden kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, ve nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır. Bu vesileyle Kovid-19 salgınına karşı ülkemizde büyük bir özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz." denildi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
TJK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük bağış! TJK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük bağış!
Stirling Moss yaşamını yitirdi Stirling Moss yaşamını yitirdi
Sosyal mesafenin önemini böyle anlattılar Sosyal mesafenin önemini böyle anlattılar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör