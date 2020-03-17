17 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
UEFA ile yapılacak kritik toplantı öncesi flaş gelişme! Tüm rezervasyonlar iptal edildi
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa’da birçok ülke liglerini erteledi. UEFA, 55 ülke temsilcisiyle bugün telekonferans yapacak. Tüm dünyanın gözü bu toplantıda olacak. Toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. UEFA, tüm otel rezervasyonlarını iptal etti.
Spor camiasına koronavirüs büyük bir çelme taktı. Tüm dünyaya yayılan bu tehlikeli virüs birçok Avrupa ülkesinde liglerin ertelenmesine sebep oldu. Süper lig'de ise maçlar seyircisiz olarak oynanmaya devam ediyor. Bugün UEFA, 55 ülkenin temsilcileriyle telekonferans yapacak. Türkiye'yi Servet Yardımcı temsil edecek.
UEFA REZERVASYONLARI İPTAL ETTİ
UEFA bugün yapılacak kritik telekonferans öncesi flaş bir hamleye imza attı. Reuters'ın haberine göre EURO2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamı iptal edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...