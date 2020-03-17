UEFA ile yapılacak kritik toplantı öncesi flaş gelişme! Tüm rezervasyonlar iptal edildi

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa’da birçok ülke liglerini erteledi. UEFA, 55 ülke temsilcisiyle bugün telekonferans yapacak. Tüm dünyanın gözü bu toplantıda olacak. Toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. UEFA, tüm otel rezervasyonlarını iptal etti.

Spor camiasına koronavirüs büyük bir çelme taktı. Tüm dünyaya yayılan bu tehlikeli virüs birçok Avrupa ülkesinde liglerin ertelenmesine sebep oldu. Süper lig'de ise maçlar seyircisiz olarak oynanmaya devam ediyor. Bugün UEFA, 55 ülkenin temsilcileriyle telekonferans yapacak. Türkiye'yi Servet Yardımcı temsil edecek.

UEFA REZERVASYONLARI İPTAL ETTİ

UEFA bugün yapılacak kritik telekonferans öncesi flaş bir hamleye imza attı. Reuters'ın haberine göre EURO2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarının tamamı iptal edildi.

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