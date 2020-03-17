17 Mart 2020, Salı

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Formula 1'de yeni bir vaka daha! Koronavirüs...

Formula 1'de yeni bir vaka daha! Koronavirüs...
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Giriş Tarihi: 17.03.2020

'in resmi lastik tedarikçisi , çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

'den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya 'sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

takımlarından McLaren, bir çalışanının koronavirüse yakalanması sonrasında Prix'sinden çekilme kararı almıştı.

Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, 22 Mart'taki Bahreyn, 5 Nisan'daki Vietnam ve 19 Nisan'daki etapları ertelenmişti.

Koronavirüs Valencia Kulübü'nü esir aldı! haberin devamı

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