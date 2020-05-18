18 Mayıs 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Bülent Uygun'dan ‘3 şehir’ önerisi

Bülent Uygun'dan ‘3 şehir’ önerisi
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, corona virüsü salgını kapsamında maçların 3 ana merkezli şehirde oynanabileceğini söyledi.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, corona virüsü salgını kapsamında maçların 3 ana merkezli şehirde oynanabileceğini söyledi. Başlangıç tarihinin ötelenebileceğini belirten Uygun, "Maçlarımızı 3 ana merkezli İstanbul, İzmit ve Sakarya gibi şehirlerde Avrupa Şampiyonası'nı organize eder oynayabiliriz. Her takıma otel tahsis edilir, herkes aileleriyle kalır ve tüm önlemler alınır. Gerekirse kendi şehirlerimizden özel uçaklarla günü birlik gidip oynayıp dönebiliriz. Biz sağlıklı ortamda testlerden geçerek hijyen kurallarına uygun bir şekilde maçlarımızı oynayabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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