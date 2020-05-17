17 Mayıs 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Uygun: İyi durumdayız

Uygun: İyi durumdayız
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımdan memnun olduğunu söyledi.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımdan memnun olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "27 Nisan'da başladık. Takımın testleri negatif çıktı. Fizik gücümüz her geçen gün artıyor. Oyuncularımın isteğinden memnunum. Herkes futbolu çok özledi" diye konuştu. Uygun, psikolojik çalışmaya ağırlık verdiklerini de belirtti.
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