Uygun: İyi durumdayız

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımdan memnun olduğunu söyledi.

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Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımdan memnun olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "27 Nisan'da başladık. Takımın testleri negatif çıktı. Fizik gücümüz her geçen gün artıyor. Oyuncularımın isteğinden memnunum. Herkes futbolu çok özledi" diye konuştu. Uygun, psikolojik çalışmaya ağırlık verdiklerini de belirtti.